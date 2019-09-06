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Видео: крупный пожар произошел на майкопской птицефабрике

, 9:58 Эфирная новость 87

В столице Адыгеи сгорели два производственных корпуса.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Крупный пожар произошел в ночь на 6 сентября в столице Адыгеи: на окраине Майкопа сгорела птицефабрика. Возгорание началось в лесополосе рядом с предприятием. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на корпуса фабрики. По последним данным два из них сгорели. Зарево от пожара было видно со всех районов города. Сейчас борьба с огнем продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Саратовской области. На видео отчетливо виден вышедший из строя вертолет, который объял сильный огонь. К счастью, экипажу из трех человек удалось эвакуироваться.

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