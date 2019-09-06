Видео: крупный пожар произошел на майкопской птицефабрике

Крупный пожар произошел в ночь на 6 сентября в столице Адыгеи: на окраине Майкопа сгорела птицефабрика. Возгорание началось в лесополосе рядом с предприятием. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на корпуса фабрики. По последним данным два из них сгорели. Зарево от пожара было видно со всех районов города. Сейчас борьба с огнем продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Саратовской области. На видео отчетливо виден вышедший из строя вертолет, который объял сильный огонь. К счастью, экипажу из трех человек удалось эвакуироваться.