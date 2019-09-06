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Обновленная экспозиция Музея блокады откроется в Петербурге

, 6:09 Эфирная новость 18

Благодаря современным технологиям, посетители музея смогут полностью окунуться в страшную реальность тех 900 дней.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Всеволод Тарасевич

Петербург готовится отметить скорбную дату — 8 сентября, День памяти жертв блокады. В пятницу 6 сентября в городе на Неве откроется обновленная экспозиция Государственного мемориального музея обороны осажденного Ленинграда.

Выставку дополнили личные вещи жителей, их собирали по всему миру. А благодаря современным технологиям, посетители музея смогут полностью окунуться в страшную реальность тех 900 дней блокады — спуститься в бомбоубежище или проехать на полуторке по дороге жизни. Непростой была судьба и самого мемориального комплекса. Как сохраняли память о блокадном городе — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге отмечали 75-летие со дня окончания Ленинградской битвы.

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