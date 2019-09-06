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Ученые развеяли миф о Лох-Несском чудовище — видео

, 6:42 Эфирная новость 87

Чтобы покончить с давней легендой, исследователям пришлось целый год изучать обитателей шотландского озера.

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Фото, видео : 5-tv.ru, REUTERS

Ученые развеяли миф о существовании Лох-Несского чудовища. После года тщательного изучения озера они не нашли следов гиганта, легенды о котором слагали в течение нескольких веков. Исследователи взяли 250 проб воды из озера Лох-Несс и сравнили с образцами ДНК полумиллиарда живых существ. Никаких аномалий не обнаружили. Правда отметили, что в озере содержится большое количество угрей, которые могут достигать двух метров в длину. Возможно именно этих рыб испугался монах, живший в VI веке. Он первым оставил письменные упоминания о Лох-Несском чудовище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые развенчали популярный миф о кофе.

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