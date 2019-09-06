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  4. Самую опасную педофилку Великобритании досрочно освободят из тюрьмы

Самую опасную педофилку Великобритании досрочно освободят из тюрьмы

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Родителей, чьи дети пострадали от ее действий, будут уведомлять о ее перемещениях.

Фото : © РИА Новости/ Марко Кужавич

Самую известную опасную педофилку Великобритании освободят из тюрьмы до конца сентября 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на издание Daily Mail.

Как сообщают власти, 49-летняя Ванесса Джордж больше не представляет опасности для окружающих. Однако ей запрещено приближаться к жертвам и посещать некоторые британские города.

Ванессу Джордж осудили в 2009 году. Она была признана виновной в 13 эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами. Женщина снимала процесс надругательства над детьми на камеру и занималась распространением фотографий в сети. Своих жертв Ванесса находила в детсадах, в которых работала.

Родителей, чьи дети пострадали от действий педофилки, будут оповещать о ее перемещениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать оставила новорожденного сына в пакете у магазина.

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Самую опасную педофилку Великобритании досрочно освободят из тюрьмы

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