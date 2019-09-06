Самую опасную педофилку Великобритании досрочно освободят из тюрьмы

Самую известную опасную педофилку Великобритании освободят из тюрьмы до конца сентября 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на издание Daily Mail.

Как сообщают власти, 49-летняя Ванесса Джордж больше не представляет опасности для окружающих. Однако ей запрещено приближаться к жертвам и посещать некоторые британские города.

Ванессу Джордж осудили в 2009 году. Она была признана виновной в 13 эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами. Женщина снимала процесс надругательства над детьми на камеру и занималась распространением фотографий в сети. Своих жертв Ванесса находила в детсадах, в которых работала.

Родителей, чьи дети пострадали от действий педофилки, будут оповещать о ее перемещениях.

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