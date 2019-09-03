Звезда фильма ««Последний богатырь» Александр Семчев поделился секретом своего похудения сразу на 100 килограммов. По словам 50-летнего актера, добиться такого результата ему помог сознательный переход на здоровое и диетическое питание.

«Мама, я танцую»: Сын Королевой и Тарзана зажег под песню группы #2Маши

Теперь главными блюдами в рационе Семчева являются курица на пару, индейка, рыба и салаты из свежих овощей.

«Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой, рыбой», — посоветовал артист поклонникам в беседе с Teleprogramma.Pro.

Также Александр Семчев добавил, что обращаться к врачам и психологам в таких ситуациях, скорее всего, бессмысленно. Главное — это собственная мотивация, а еще злость на самого себя.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести самых эффективных диетах, при помощи которых похудели звезды.