«Они многое переосмыслили»: Владислав Радимов об освобождении Кокорина и Мамаева

Российский футболист Владислав Радимов прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые выйдут из колонии 17 сентября. Он выразил мнение, что шумиха вокруг судебного процесса и реальный тюремный срок — перебор.

«Ну, я думаю, что перебор, конечно. Но то, что они выходят — это самое главное» — сказал он.

Тренер также отметил, что хотел бы возвращения Кокорина и Мамаева в спорт в ближайшем будущем. По его мнению, немаловажным моментом является и быстрая адаптация к нормальной жизни спортсменов.

«И я бы очень хотел, чтобы они вернулись в спорт и вернулись к нормальной жизни» — выразил надежду Радимов.

Владислав заверил, что поведение футболистов изменится. Побывав в тюрьме, у Кокорина и Мамаева было время подумать и переосмыслить многие моменты.

«Я думаю, что, побывав в этих местах, многое переосмыслишь. Они сами об этом говорили и слава Богу, что они вернулись» — закончил он.

Ранее 5-tv.ru делился комментарием Павла Погребняка об освобождении футболистов.