«Все зависит от них»: Павел Погребняк о спортивном будущем Кокорина и Мамаева после УДО

В телефонном разговоре с 5-tv.ru, нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк выразил надежду, что освобожденные по УДО Белгородским судом футболисты Александр Кокорин и Кирилл Мамаев смогут вернуться в большой футбол после выхода из колонии, но добавил, что все зависит только от их желания и дальнейшего поведения.

Ники Минаж объявила об окончании карьеры

«Все от них зависит — это мое мнение» — сказал Погребняк в телефонном разговоре.

Футболист сообщил, что держит за них кулаки и желает удачи.

«Желаю им этого!» — поддержал он коллег по полю.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кокорина и Мамаева были освобождены судом по УДО