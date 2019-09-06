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  4. «Все зависит от них»: Павел Погребняк о спортивном будущем Кокорина и Мамаева после УДО

«Все зависит от них»: Павел Погребняк о спортивном будущем Кокорина и Мамаева после УДО

, 11:17 Эксклюзивное интервью 100

Белгородский суд принял решение об условно-досрочном освобождении скандально известных футболистов.

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Фото, видео : ТАСС/Красильников Станислав, 5-tv.ru

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В телефонном разговоре с 5-tv.ru, нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк выразил надежду, что освобожденные по УДО Белгородским судом футболисты Александр Кокорин и Кирилл Мамаев смогут вернуться в большой футбол после выхода из колонии, но добавил, что все зависит только от их желания и дальнейшего поведения.

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«Все от них зависит — это мое мнение» — сказал Погребняк в телефонном разговоре.

Футболист сообщил, что держит за них кулаки и желает удачи.

«Желаю им этого!» — поддержал он коллег по полю.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кокорина и Мамаева были освобождены судом по УДО

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