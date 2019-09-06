«Продолжать свою карьеру»: Адвокат о планах Кокорина и Мамаева после УДО

Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко в интервью 5-tv.ru рассказал о планах спортсменов после условно-досрочного освобождения. По его словам, футболисты намерены продолжать свою карьеру.

«По планам — они, скорее всего, будут продолжать свою карьеру… Решения будут выносить клубы они сами. Я думаю, что все будет хорошо у них», — сказал юрист.

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Юрий Падалко отметил, что ходатайство об освобождении рассматривалось скрупулезно. Прокуратура в течение длительного времени изучала представленные доказательства. Адвокат выразил уверенность, что обжаловать решение суда никто не будет. Российские футболисты выйдут на свободы ориентировочно 17 сентября.

Заместитель Алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов, комментируя решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, подчеркнул, что позиция прокуратуры была положительной и оснований, препятствующих УДО не было.

«Они положительно характеризовались. В целом их поведение было положительным. Они принимали активное участие в жизни исправительного учреждения. Заслужили хорошую позицию исправительного учреждения. Я думаю, что позиции совпали суда и прокуратуры. Через 10 дней после вступления в законную силу осужденные выйдут на свободу», — сказал Дмитрий Пакалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский футболист Владислав Радимов прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева.