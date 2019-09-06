  1. Пятый канал
  4. Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

, 14:31 31

Президент Белоруссии заявил о готовности олимпийских объектов страны к принятию соревнований.

Фото : ТАСС/Федосенко Наталия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 6 сентября, в ходе общения с журналистами в Бресте предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной, сообщает БелТА.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами — Прим.ред.), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол», — заявил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в России существующая инфраструктура ориентирована на футбол и совместными усилиями двух стран можно «запросто» принять Олимпийские игры.

«Здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — заключил Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко объяснил решение закрыть белорусско-украинскую границу.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +11°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

15:30
Центробанк снизил ключевую ставку до пятилетнего минимума — 7%
15:20
Экс-солистка «Тату» Лена Катина официально развелась с мужем-музыкантом
15:12
Видео с места нападения на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову
15:09
Видео: реки кипятка залили несколько этажей петербургской многоэтажки
14:58
«Выиграет Хабиб»: Александр Емельяненко о бое Нурмагомедова и Порье
14:56
«Твоя роковая ошибка» — в сети обсуждают новую песню Ольги Бузовой

Сейчас читают

Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно
Гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой
МВД: Разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев