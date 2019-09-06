Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 6 сентября, в ходе общения с журналистами в Бресте предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной, сообщает БелТА.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами — Прим.ред.), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол», — заявил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в России существующая инфраструктура ориентирована на футбол и совместными усилиями двух стран можно «запросто» принять Олимпийские игры.

«Здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — заключил Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко объяснил решение закрыть белорусско-украинскую границу.