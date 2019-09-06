Почему супруг Алены Кравец не дает ей видеться с дочкой?

Известная российская телеведущая Алена Кравец рассказала, почему ее супруг Руслан Сорокин увез их 12-летнюю дочь Даниеллу за границу и не разрешает ей видеться с ней, передает Teleprogramma.pro.

«Неужели ревность способна настолько застить глаза? Неужели он (супруг Руслан. — Прим. ред.) надеется вернуть меня таким недостойным образом, шантажируя самым дорогим, что у меня есть — моей Даниеллой? На эти вопросы у меня пока нет ответа…» — написала Алена.

«Твоя роковая ошибка» — в сети обсуждают новую песню Ольги Бузовой

Алена Кравец высказала надежды, что ее муж все же не настраивает дочь против нее. Телеведущая надеется, что хотя бы ради прошлого он не станет совершать поступки, которые дискредитируют его как мужчину.

Однако светская львица призналась, что она ни за что не станет налаживать отношения «ради дочери». По мнению Кравец, в произошедшем виноват только супруг. Сейчас Алена Кравец и миллионер Руслан Сорокин находятся в бракоразводном процессе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кавалер преподнес Алене Кравец кольцо за 11 миллионов рублей.