Ольга Бузова презентовала новую песню под названием «Вот она я!». На своей странице в Instagram артистка отметила, что очень долго ждала этого момента. Композиция доступна во всех цифровых магазинах.

«Песня бомба. И сама ты бомба… Ты лучшая артистка в русском шоу-бизнесе», — одним из первых прокомментировал публикацию фанат певицы.

«Теперь не могу дождаться, чтобы услышать эту песню на концерте», — отметила другая поклонница.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8480275/track/56928197'>Вот она я</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2403276'>Ольга Бузова</a> на Яндекс. Музыке

В начале августа Ольга Бузова выпустила уже нашумевший хит «#Лайкер», чуть позднее вышел и клип. Менее чем за сутки «#Лайкер» занял первое место в российском чарте iTunes. В то же время не теряет популярности июньский релиз «Водица», в клипе которого певица предстала в образе роковой женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших песнях Ольги Бузовой.