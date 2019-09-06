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  4. «Твоя роковая ошибка» — в сети обсуждают новую песню Ольги Бузовой

«Твоя роковая ошибка» — в сети обсуждают новую песню Ольги Бузовой

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Артистка призналась, что очень долго ждала релиза «Вот она я!».

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 590

Ольга Бузова презентовала новую песню под названием «Вот она я!». На своей странице в Instagram артистка отметила, что очень долго ждала этого момента. Композиция доступна во всех цифровых магазинах.

«Песня бомба. И сама ты бомба… Ты лучшая артистка в русском шоу-бизнесе», — одним из первых прокомментировал публикацию фанат певицы.

«Теперь не могу дождаться, чтобы услышать эту песню на концерте», — отметила другая поклонница.

В начале августа Ольга Бузова выпустила уже нашумевший хит «#Лайкер», чуть позднее вышел и клип. Менее чем за сутки «#Лайкер» занял первое место в российском чарте iTunes. В то же время не теряет популярности июньский релиз «Водица», в клипе которого певица предстала в образе роковой женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших песнях Ольги Бузовой.

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