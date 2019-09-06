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  4. «Намыться и выспаться»: друг рассекретил планы Кокорина после УДО

«Намыться и выспаться»: друг рассекретил планы Кокорина после УДО

, 15:49 Эксклюзивное интервью 63

Как сообщил 5-tv.ru Игорь Шумилин, на личные дела Кокорин отвел себе совсем немного времени.

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Фото, видео : РИА Новости /Илья Питалев, 5-tv.ru

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 311

В пятницу, 6 сентября, стало известно, что осужденные за драки футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут освобождены условно-досрочно. Друг игрока «Зенита» Игорь Шумилин в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, чем Кокорин планирует заняться в первые дни после выхода на свободу.

По словам Шумилина, спортсмен не намерен долго входить в рабочее русло. На отдых Александр отвел себе всего один день. Он планирует заняться несколькими бытовыми делами, которых ему больше всего не хватало во время отбывания наказания.

«Он сказал, хочет в первые сутки намыться, выспаться и с семьей время провести. Один день отдохнуть, а на вторые сутки полететь в „Зенит“, вернуться к работе. Его в „Зените“ ждут, я точно знаю», — заверил Шумилин.

В Петербурге футболиста готовятся встретить верные фанаты — торжественное мероприятие в Северной столице организует Шумилин как друг Кокорина.

«Будет пару сотен человек самых преданных. Сделаем большую длинную надпись, баннер. И где-нибудь в парке его встретим. Флаги, может быть, повесим, футболки наденем. Ну, красиво встретим», — поделился он планами с 5-tv.ru.

В Белгородскую область встречать спортсмена непосредственно из места лишения свободы тоже поедет большая компания — поддержать Кокорина отправятся родственники и все его друзья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Кокорин и Мамаев, по словам адвоката, планируют продолжать свою спортивную карьеру после заключения.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 311
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