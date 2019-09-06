Родные Федосеевой-Шукшиной начали заранее делить наследство

Семейный скандал Шукшиных достиг критической точки: в минувшую среду на одном из телешоу Ольга Шукшина прокляла мужа своей матери Бари Алибасова. Младшая дочь изначально не одобряла выбор Лидии Николаевны, которая в 79 лет вышла замуж за известного продюсера. Разгневанная Ольга отметила, что «уж лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова».

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Сейчас здоровье знаменитой актрисы Федосеевой-Шукшиной сильно хромает. В связи с этим встал вопрос деления имущества. Народной артистке принадлежит основная доля творческого наследия писателя Василия Шукшина. В будущем интеллектуальные и авторские права должны перейти наследникам актрисы — мужу и троим дочерям. Однако родные Лидии Николаевны не хотят, чтобы Алибасову досталось хоть что-то. Причем наследственный вопрос активно решается еще при живой матери.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, Ольга Васильевна не претендует ни на квартиры, ни на другие материальные блага. Есть интеллектуальные права на произведения ее отца — право публиковать, вносить изменения, разрешать театральные постановки и телепередачи.

«Представьте, что вдруг среди наследников появится чужой человек, которому имя Василия Макаровича совершенно неважно, но важны деньги. И он, предположим, скажет: «Я запрещаю все постановки и публикации, пока мне не заплатят… миллион!», — делится с сайтом KP.RU адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник.

Случаи, когда из-за правообладателей стираются имена самих авторов, действительно не выдумка. Например, сейчас в нескольких театрах страны играют спектакли по произведениям Шукшина, и каждое авторское сообщество запрашивало разрешение у наследников.

Адвокат с другой стороны отмечает, что Алибасов сам предложил Ольге отказаться от наследства Шукшина и забыть все обиды. Но затем вдруг пошел на попятную. Сейчас он утверждает, что подписывать отказную не будет, хотя финансовая сторона наследства его не волнует.

«Во-первых, документ составлен неверно, это просто курам на смех! Я его сфотографировал, разместил в социальных сетях — все юристы ржут. По закону нельзя отказаться от предполагаемого наследства», — комментирует адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин.

По мнению Жорина, больше всего Ольга Шукшина боится потерять доход от авторских отчислений. Примерно сто тысяч рублей в месяц — хорошие деньги, используя которые может спокойно жить неработающая Шукшина. Когда речь идет о телепрограммах, посвященных памяти знаменитого писателя, гонорары возрастают в несколько раз. При всем этом, обе стороны в один голос уверяют: единственное, что сейчас важно — это здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной.