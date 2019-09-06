Почему Лолита Милявская развелась с Дмитрием Ивановым?

Лолита Милявская в интервью изданию «Собеседник» рассказала о причинах развода с Дмитрием Ивановым. 55-летняя знаменитость уверена, что их отношения с супругом дали трещину из-за того, что они вовремя не обратились к психологу.

По мнению певицы, своевременная консультация специалиста помогла бы сохранить брак.

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« Этот год — страшный в плане разводов. Большинство людей, с которыми я общаюсь, разошлись. Я порой даже плачу не из-за своей ситуации, а из-за других, когда слышу, что кто-то еще расстался. Вокруг меня не осталось супружеских пар! Я им советую не расходиться, научиться сдерживать себя! Лучше пойти в психологическую консультацию, а не на развод », — признается Лолита Милявская.

Знаменитость отмечает, что они с Дмитрием Ивановым не работали над сохранением отношений. Когда пару не устраивали какие-то моменты в личной жизни, каждый уходил от разговора и проблема так и оставалась нерешенной.

Стоит отметить, что Лолита Милявская и Дмитрий Иванов до сих пор юридически являются супругами. Для развода у пары попросту нет времени, каждый занят своими делами.

При этом исполнительница не исключает возможности воссоединения со своим мужем, несмотря на то, что именно он стал инициатором из разрыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита призналась — ее экс-супруг нашел другую женщину.