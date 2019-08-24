Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов рассказал о состоянии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в своем Instagram-аккаунте. После инцидента на черноморском побережье Болгарии, артистка проходит курс лечения в московском военном госпитале имени Вишневского. Как сообщает музыкант, состояние его супруги улучшилось спустя пару дней.

«Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени А. А. Вишневского», — написал в микро-блоге Алибасов.

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Instagram @alibasov_nana

Пост он сопроводил двумя совместными фотографиями из клиники. Судя по снимкам, актрисе не рекомендован строгий постельный режим. На одном фото Лидия Федосевва-Шукшина обедает за столиком. Во втором случае Алибасов с супругой сидят на диванчике, он обнимает разговаривающую по телефону жену.

Подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления.

«Пусть те, кто вам обоим дает силы, сделает так, чтобы как можно дольше вы хранили друг для друга»;

«Дай Бог ей здоровья, это важнее для семьи», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии. Народную артистку РСФСР в ночь на 22 августа перевезли в Москву.