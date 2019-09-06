Опубликован график выступления рок-звезд на фестивале «Наши в городе» в Москве

Менее суток остается до грандиозного музыкального фестиваля «Наши в городе», приуроченного к 872-летию основания Москвы. Список артистов поражает воображение любого меломана — это и отечественные знаменитые рок-группы, часть которых уже не одно десятилетие радует фанатов своим творчеством, но и исполнители других музыкальных направлений.

Итак, грандиозный «марафон» продлится на проспекте академика Андрея Сахарова два дня — 7 и 8 сентября, старт назначен на полдень субботы.

По словам заместителя генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрея Матвеева, формат «Наши в городе» — уникален, так как не ограничивается только выступлениями артистов.

« Мы работаем два дня для жителей столицы и гостей. И в каждый выступят по 11 артистов. Помимо музыки мы предлагаем гостям еще много спортивных, развлекательных и детских зон, фудкорты, ярмарки. „Наши в городе“ — настоящий праздник для всей семьи! » — рассказал он.

Программа фестиваля:

7 сентября:

11:50-12:00 — открытие

12:00-12:30 — «Альянс»

12:45–13:15 — «Мураками»

13:30-14:00 — «Ундервуд»

14:15-14:45 — «7Б»

15:00-15:30 — «Горшенев»

15:45-16:15 — Zdob si Zdub

16:45-17:45 — «Секрет»

18:00-18:45 — «Нейромонах Феофан»

19:00-19:30 — Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ»

19:45-20:15 — Найк Борзов

20:30-21:30 — Вадим Самойлов

8 сентября:

12:00-12:30 — «Несчастный Случай»

12:45-13:15 — Валерий Сюткин

13:30-14:00 — «СерьГа»

14:15-14:45 — Trubetskoy

15:00-15:30 — Сергей Бобунец

15:45-16:15 — Ольга Кормухина и Алексей Белов

16:30-17:00 — «НАИВ»

17:15-17:45 — «СЛОТ»

18:00-18:45 — «Ария»

19:00-19:45 — «ПилОт»

20:15–21:45 — Гарик Сукачев

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как отечественные рок-звезды готовятся к выступлению на фестивале «Наши в городе».