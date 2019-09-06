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Опубликован график выступления рок-звезд на фестивале «Наши в городе» в Москве

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Двухдневный грандиозный музыкальный марафон пройдет в столице уже в предстоящие выходные.

Фото : 5-tv.ru

Менее суток остается до грандиозного музыкального фестиваля «Наши в городе», приуроченного к 872-летию основания Москвы. Список артистов поражает воображение любого меломана — это и отечественные знаменитые рок-группы, часть которых уже не одно десятилетие радует фанатов своим творчеством, но и исполнители других музыкальных направлений.

Итак, грандиозный «марафон» продлится на проспекте академика Андрея Сахарова два дня — 7 и 8 сентября, старт назначен на полдень субботы.

По словам заместителя генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрея Матвеева, формат «Наши в городе» — уникален, так как не ограничивается только выступлениями артистов.

«Мы работаем два дня для жителей столицы и гостей. И в каждый выступят по 11 артистов. Помимо музыки мы предлагаем гостям еще много спортивных, развлекательных и детских зон, фудкорты, ярмарки. „Наши в городе“ — настоящий праздник для всей семьи!» — рассказал он.

Программа фестиваля:

7 сентября:

  • 11:50-12:00 — открытие
  • 12:00-12:30 — «Альянс»
  • 12:45–13:15 — «Мураками»
  • 13:30-14:00 — «Ундервуд»
  • 14:15-14:45 — «7Б»
  • 15:00-15:30 — «Горшенев»
  • 15:45-16:15 — Zdob si Zdub
  • 16:45-17:45 — «Секрет»
  • 18:00-18:45 — «Нейромонах Феофан»
  • 19:00-19:30 — Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ»
  • 19:45-20:15 — Найк Борзов
  • 20:30-21:30 — Вадим Самойлов

8 сентября:

  • 12:00-12:30 — «Несчастный Случай»
  • 12:45-13:15 — Валерий Сюткин
  • 13:30-14:00 — «СерьГа»
  • 14:15-14:45 — Trubetskoy
  • 15:00-15:30 — Сергей Бобунец
  • 15:45-16:15 — Ольга Кормухина и Алексей Белов
  • 16:30-17:00 — «НАИВ»
  • 17:15-17:45 — «СЛОТ»
  • 18:00-18:45 — «Ария»
  • 19:00-19:45 — «ПилОт»
  • 20:15–21:45 — Гарик Сукачев

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как отечественные рок-звезды готовятся к выступлению на фестивале «Наши в городе».

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