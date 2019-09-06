Опубликован график выступления рок-звезд на фестивале «Наши в городе» в Москве

Менее суток остается до грандиозного музыкального фестиваля «Наши в городе», приуроченного к 872-летию основания Москвы. Список артистов поражает воображение любого меломана — это и отечественные знаменитые рок-группы, часть которых уже не одно десятилетие радует фанатов своим творчеством, но и исполнители других музыкальных направлений.
Итак, грандиозный «марафон» продлится на проспекте академика Андрея Сахарова два дня — 7 и 8 сентября, старт назначен на полдень субботы.
По словам заместителя генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрея Матвеева, формат «Наши в городе» — уникален, так как не ограничивается только выступлениями артистов.
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Программа фестиваля:
7 сентября:
- 11:50-12:00 — открытие
- 12:00-12:30 — «Альянс»
- 12:45–13:15 — «Мураками»
- 13:30-14:00 — «Ундервуд»
- 14:15-14:45 — «7Б»
- 15:00-15:30 — «Горшенев»
- 15:45-16:15 — Zdob si Zdub
- 16:45-17:45 — «Секрет»
- 18:00-18:45 — «Нейромонах Феофан»
- 19:00-19:30 — Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ»
- 19:45-20:15 — Найк Борзов
- 20:30-21:30 — Вадим Самойлов
8 сентября:
- 12:00-12:30 — «Несчастный Случай»
- 12:45-13:15 — Валерий Сюткин
- 13:30-14:00 — «СерьГа»
- 14:15-14:45 — Trubetskoy
- 15:00-15:30 — Сергей Бобунец
- 15:45-16:15 — Ольга Кормухина и Алексей Белов
- 16:30-17:00 — «НАИВ»
- 17:15-17:45 — «СЛОТ»
- 18:00-18:45 — «Ария»
- 19:00-19:45 — «ПилОт»
- 20:15–21:45 — Гарик Сукачев
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как отечественные рок-звезды готовятся к выступлению на фестивале «Наши в городе».