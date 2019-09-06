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  4. «Как Кондулайнен»: Новый снимок Анны Семенович взбудоражил подписчиков — фото

«Как Кондулайнен»: Новый снимок Анны Семенович взбудоражил подписчиков — фото

, 21:15 Фото 55

Образ певицы напомнил пользователям о кинозвезде — «секс-символе перестройки».

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Фото, видео : Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович на своей странице в Instagram разместила фото, сделанное в Петербурге на Университетской набережной. На снимке 39-летняя певица позирует у Невы в эффектном белом платье с запахом и огромным декольте, которое еле скрывает внушительную грудь знаменитости. На голове Анны Семенович красуется шляпка, а под ней заметна косынка.

«Не расстраивайся раньше времени, никто не знает, куда ведет тебя судьба! Может именно там тебя ждет истинное счастье. Всем отличной пятницы», — написала под фото Анна Семенович.

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Instagram @ann_semenovich

Мужская половина подписчиков певицы оказалась настолько взбудоражена ее шикарным «луком», что юзеры буквально закидали Анну Семенович восторженными комментариями, сравнив ее с кинозвездой — «секс-символом перестройки» Еленой Кондулайнен.

«Нереальная красотка!»

«Декольте — это круто!»

«Красивая! Естественная! Талантливая! Сексуальная!»

«Как Кондулайнен в образе!» — восхищаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секрете долгой и счастливой жизни от Семенович.

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