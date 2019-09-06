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«У него такой мир»: Политолог объяснил возмутительные слова Навального о Памфиловой

, 20:54 Эксклюзивное интервью 50

В сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу высказывания блогера. По мнению многих юзеров, слова Навального о главе ЦИК отрицательно характеризуют его не только как человека, но и как мужчину.

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Фото, видео : ТАСС/Щербак Александр, 5-tv.ru

Блогер Алексей Навальный живет в созданном самим собою иллюзорном мире, в котором абсолютно все крутится вокруг него. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя высказывание основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией о якобы подстроенном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

«Алексей Навальный обычный свой текст выдает, где он один герой. Все остальные либо ему помогают, либо с ним борются. Весь мир крутится вокруг Алексея Навального, что бы где не произошло — это или предсказанная им акция, и продолжение его борьбы или борьба против него, а дальше — его фантазии вокруг происходящего. У него такой мир, он в нем живет, он его транслирует», — отметил эксперт.

Солонников добавил, что блогер в созданных им «реалиях» ориентируется на таких же, как он сам.

Ранее журналист Олег Лурье назвал поведение блогера верхом цинизма.

5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.

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