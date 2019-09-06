«У него такой мир»: Политолог объяснил возмутительные слова Навального о Памфиловой

Блогер Алексей Навальный живет в созданном самим собою иллюзорном мире, в котором абсолютно все крутится вокруг него. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя высказывание основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией о якобы подстроенном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
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Солонников добавил, что блогер в созданных им «реалиях» ориентируется на таких же, как он сам.
Ранее журналист Олег Лурье назвал поведение блогера верхом цинизма.
5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.