«У него такой мир»: Политолог объяснил возмутительные слова Навального о Памфиловой

Блогер Алексей Навальный живет в созданном самим собою иллюзорном мире, в котором абсолютно все крутится вокруг него. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя высказывание основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией о якобы подстроенном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

« Алексей Навальный обычный свой текст выдает, где он один герой. Все остальные либо ему помогают, либо с ним борются. Весь мир крутится вокруг Алексея Навального, что бы где не произошло — это или предсказанная им акция, и продолжение его борьбы или борьба против него, а дальше — его фантазии вокруг происходящего. У него такой мир, он в нем живет, он его транслирует », — отметил эксперт.

Солонников добавил, что блогер в созданных им «реалиях» ориентируется на таких же, как он сам.

Ранее журналист Олег Лурье назвал поведение блогера верхом цинизма.

5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.