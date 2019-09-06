Политолог назвал слова Навального о Памфиловой попыткой дискредитировать ЦИК

Возмутительное высказывание блогера Алексея Навального о главе ЦИК Элле Памфиловой является ни чем иным как попыткой расшатать ситуацию перед выборами в воскресенье, 8 сентября. Такое мнение высказал 5-tv.ru политолог Виктор Потуремский.

«Выглядит это крайне некрасиво, неприлично и все это направлено на одну цель — обострение, эскалацию ситуации, связанной с предстоящим Единым днем голосования», — сказал он. — «С точки зрения политтехнологий Навальный всячески пытается атаковать избирательную систему и доказывать, что она действует неправомерно, с нарушениями».

По мнению эксперта, сам факт нападения на Памфилову является вопиющим не только потому, что она глава ЦИК, но потому что произошло нападение мужчины на женщину.