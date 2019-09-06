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  4. Политолог назвал слова Навального о Памфиловой попыткой дискредитировать ЦИК

Политолог назвал слова Навального о Памфиловой попыткой дискредитировать ЦИК

, 21:20 Эксклюзивное интервью 24

По мнению многих пользователей сети, высказывание блогера об главе изберкома «за гранью морали».

Фото : АГН Москва / www.globallookpress.ru

Возмутительное высказывание блогера Алексея Навального о главе ЦИК Элле Памфиловой является ни чем иным как попыткой расшатать ситуацию перед выборами в воскресенье, 8 сентября. Такое мнение высказал 5-tv.ru политолог Виктор Потуремский.

«Выглядит это крайне некрасиво, неприлично и все это направлено на одну цель — обострение, эскалацию ситуации, связанной с предстоящим Единым днем голосования», — сказал он. — «С точки зрения политтехнологий Навальный всячески пытается атаковать избирательную систему и доказывать, что она действует неправомерно, с нарушениями».

По мнению эксперта, сам факт нападения на Памфилову является вопиющим не только потому, что она глава ЦИК, но потому что произошло нападение мужчины на женщину.

Ранее журналист Олег Лурье назвал поведение блогера верхом цинизма.

5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.

 
 

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