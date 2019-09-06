«Буду с тобой, пока не встречу получше!»: Ксения Бородина о гражданском браке

Ксения Бородина решила поделиться с подписчиками в Instagram мыслями о гражданском браке. Сама звезда «Дома-2» уже четыре года состоит в официально зарегистрированных отношениях с предпринимателем и блогером Курбаном Омаровым. Телеведущая считает, что сожительство — это чуть ли не законная эксплуатация женщин.
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По мнению Ксении Бородиной, для женщин проживать в гражданском браке — унизительно. Не зарегистрированные официально отношения ставят барышень в неловкое положение перед подругами, коллегами и семьей.
Однако Ксения Бородина при всем своем негативном отношении к гражданским бракам отдает себе отчет в том, что иногда отношения между супругами не спасет даже штамп в паспорте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина высмеяла девушек с нарощенными волосами.