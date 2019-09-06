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«Буду с тобой, пока не встречу получше!»: Ксения Бородина о гражданском браке

, 23:36 112

По мнению телеведущей, сожительство — это чуть ли не законная эксплуатация женщин.

Фото : Instagram @borodylia

Ксения Бородина решила поделиться с подписчиками в Instagram мыслями о гражданском браке. Сама звезда «Дома-2» уже четыре года состоит в официально зарегистрированных отношениях с предпринимателем и блогером Курбаном Омаровым. Телеведущая считает, что сожительство — это чуть ли не законная эксплуатация женщин.

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«Мужчина начинает жить с женщиной в таком статусе, потому что ему нужно узнать ее получше? Нет, ему это просто удобно. Для мужчины это не плохо, это нормально, большинство все так бы и оставили. В таком браке и обязанностей никаких нет. Если что, можно в любой момент сказать: „Извини, мы не подходим друг другу“, — спустя пять лет. А женщина все это время ждала и надеялась», — написала знаменитость.

По мнению Ксении Бородиной, для женщин проживать в гражданском браке — унизительно. Не зарегистрированные официально отношения ставят барышень в неловкое положение перед подругами, коллегами и семьей.

«Сожительство — это не брак. Это когда мужчина спит с женщиной, не имея при этом обязательств, но имея удобство и комфорт. Если произошел разрыв никто никому ничего не должен, разбежались и все. По типу: «Я буду жить с тобой, пока не встречу кого-то получше, так как не уверен, нужна ли ты мне на всю жизнь!» — заявила звезда.

Однако Ксения Бородина при всем своем негативном отношении к гражданским бракам отдает себе отчет в том, что иногда отношения между супругами не спасет даже штамп в паспорте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина высмеяла девушек с нарощенными волосами.

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