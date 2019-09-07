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  4. США отказались от российских гиперзвуковых ракет

США отказались от российских гиперзвуковых ракет

, 4:42 Видео 22

На пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал Дональду Трампу приобрести гиперзвуковые ударные комплексы.

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Фото, видео : 5-tv.ru, Минобороны РФ

В Белом доме заявили, что не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России. Об этом ТАСС рассказал высокопоставленный представитель администрации США.

Он сообщил, что у Америки немного причин для покупки, так как США обладает «крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии».

О предложении Дональду Трампу приобрести гиперзвуковые ударные комплексы рассказал во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин. Он пояснил, что затрагивал этот вопрос в ходе встречи с американским коллегой в японской Осаке на G20. Путин подчеркнул, что на предложения России, которые призваны предотвратить мировую гонку вооружения, США пока не откликаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия.

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