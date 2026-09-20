В США рассказали, чему Трамп посвятит выступление на Генассамблее ООН

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Ситуация вокруг Ирана станет одним из ключевых пунктов в речи главы государства.

Когда пройдет Генассамблея ООН — что обсудит Трамп

Фото: Reuters/Alexander Drago

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Дональд Трамп обсудит на Генассамблее ООН суверенитет, Украину и иранский вопрос

Свое выступление на Генассамблее ООН американский лидер Дональд Трамп посвятит вопросам суверенитета, мирных соглашений и международной повестки. Об этом заявил постпред США при организации Майк Уолтц в эфире радиопередачи Breitbart News Saturday.

«Вы услышите многое из того, что слышали от него за время пребывания в должности о суверенитете, о продвижении вопросов международной повестки, о мирных соглашениях, которые он помог выработать за минувший год», — сказал он.

Дипломат отметил, что президент страны намерен добиться урегулирования ситуации вокруг Украины, которая обострилась при администрации бывшего руководителя Соединенных Штатов Джо Байдена.

Уолтц также подчеркнул, что отдельный блок в речи Трампа будет посвящен иранской проблеме. По его словам, американский лидер поднимет вопрос о недопустимости получения Тегераном ядерного оружия и заявит о продолжении дипломатических усилий по этой теме.

В этом году 81-я сессия Генассамблеи ООН открылась 8 сентября и продлится до 7 октября. Ее главная тема сформулирована как «Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, которая работает для всех». Неделя высокого уровня пройдет с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Выступление Трампа намечено на первый день ее работы.

Российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства страны планирует выступить 26 сентября.

Ранее Лавров заявил, что встретится с американским госсекретарем Марко Рубио во время своей поездки в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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