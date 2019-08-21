США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия

Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиус действия которой, ранее был под запретом согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 20 августа, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти, сообщает РИА Новости.
По словам политика, Вашингтон собирается работать в этом направлении, так как теперь больше нет сдерживающих факторов.
Между тем в Кремле уверены, что США готовились к испытанию ракет, находящихся под запретом ДРСМД, как минимум с октября 2018 года. С таким заявлением 20 августа выступил глава МИД России Сергей Лавров.
Видео с запуском данного оружия позднее распространил Пентагон.