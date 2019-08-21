США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия

Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиус действия которой, ранее был под запретом согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 20 августа, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти, сообщает РИА Новости.

По словам политика, Вашингтон собирается работать в этом направлении, так как теперь больше нет сдерживающих факторов.

«Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности», — отметил Маккарти.

Между тем в Кремле уверены, что США готовились к испытанию ракет, находящихся под запретом ДРСМД, как минимум с октября 2018 года. С таким заявлением 20 августа выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по ДРСМД. Это все было известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал Джон Болтон. Он нам сказал, что заявления Трампа о необходимости выйти из этого Договора — это не приглашение к диалогу, это принятые окончательно решения», — сообщил министр иностранных дел РФ, комментируя испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении (ранее была запрещена ДРСМД — Прим. ред.), проведенного в США 18 августа.

Видео с запуском данного оружия позднее распространил Пентагон.