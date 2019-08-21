  1. Пятый канал
  4. США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия

США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия

, 4:34 Видео 23

О работе над гиперзвуковой ракетой с баллистической боеголовкой запрещенного ранее ДРСМД радиусом действия заявил и. о. министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : dw.com, ТАСС /ZEUS

Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиус действия которой, ранее был под запретом согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 20 августа, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти, сообщает РИА Новости.

По словам политика, Вашингтон собирается работать в этом направлении, так как теперь больше нет сдерживающих факторов.

«Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности», — отметил Маккарти.

Между тем в Кремле уверены, что США готовились к испытанию ракет, находящихся под запретом ДРСМД, как минимум с октября 2018 года. С таким заявлением 20 августа выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по ДРСМД. Это все было известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал Джон Болтон. Он нам сказал, что заявления Трампа о необходимости выйти из этого Договора — это не приглашение к диалогу, это принятые окончательно решения», — сообщил министр иностранных дел РФ, комментируя испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении (ранее была запрещена ДРСМД — Прим. ред.), проведенного в США 18 августа.

Видео с запуском данного оружия позднее распространил Пентагон.

Читайте также

+17° Днём +28°
Ночью +20°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

4:34
США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия
3:30
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!
2:20
Посольство РФ в Турции прокомментировало инцидент с пострадавшей россиянкой
1:59
«Оборзевший!»: Павел Воля приревновал жену — видео
1:40
День Мирона Ветрогона: Что можно и нельзя делать 21 августа
1:21
К 2021 году в РФ появится почти полмиллиона поликлиник и фельдшерских пунктов

Сейчас читают

Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!
Стала известна причина смерти Александры Назаровой
«С кем она останется?»: актер Смолкин переживает за осиротевшую внучку Назаровой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги