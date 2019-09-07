Автобусы предположительно с украинскими военными выехали из «Лефортово»

Из московского следственного изолятора «Лефортово» выехали автобусы предположительно с гражданами Украины 7 сентября. Об этом пишут РИА Новости. Эту информацию также подтвердил адвокат.

Сообщается, что в транспорте, направляющемся в аэропорт для обмена с удерживаемыми в Незалежной россиянами находятся украинские военные, которые нарушили государственную границу РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил на ВЭФ о том, что вопрос с обменом заключенными между двумя странами будет решен в ближайшее время.