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Стал известен формат обмена задержанными между Украиной и Россией

, 11:03 Эксклюзивное фото 40

В настоящий момент граждане РФ ожидают вылета в Москву из Борисполя. По данным 5-tv.ru, среди них есть Кирилл Вышинский — главный редактор «РИА Новости Украина», освобожденный судом Незалежной.

Фото : 5-tv.ru

Стал известен формат обмена задержанными между Украиной и Россией. По данным «Интерфакса» со ссылкой на защитника украинского осужденного Романа Сущенко Марка Фейгина, он должен пройти по формату «35 на 35».

Российские граждане в настоящий момент ждут вылета из Борисполя, они находятся на пограничном контроле. Как стало известно 5-tv.ru, среди них есть Кирилл Вышинский — главный редактор «РИА Новости Украина», освобожденный судом Незалежной под личное поручительство.

Ранее сообщалось, что спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, приземлился в столице Незалежной 7 сентября.

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