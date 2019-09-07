Стал известен формат обмена задержанными между Украиной и Россией. По данным «Интерфакса» со ссылкой на защитника украинского осужденного Романа Сущенко Марка Фейгина, он должен пройти по формату «35 на 35».

Российские граждане в настоящий момент ждут вылета из Борисполя, они находятся на пограничном контроле. Как стало известно 5-tv.ru, среди них есть Кирилл Вышинский — главный редактор «РИА Новости Украина», освобожденный судом Незалежной под личное поручительство.

Ранее сообщалось, что спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, приземлился в столице Незалежной 7 сентября.