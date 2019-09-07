Опубликовало фото россиян, участвующих в обмене, перед вылетом из Украины в Москву

Посольство России в Незалежной опубликовало в Twitter фотографию, сделанную перед вылетом россиян, задержанных ранее украинскими силовиками и отпущенными 7 сентября в рамках обмена между двумя странами.

Под снимком написано: «Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось!»

Twitter @RusEmbassy Ukraine

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет с российскими гражданами вылетел во «Внуково» 7 сентября в рамках договоренностей по обмену между Россией и Украиной. В настоящий момент он уже вошел в воздушное пространство нашей страны. Одновременно с этим из московского «Внуково» также вылетели арестованные украинские моряки, которые были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой.

Среди россиян, летящих домой, присутствует главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, Игорь Кимаковский, Владимир Цемах и другие, но отсутствует Руслан Гаджиев.

5-tv.ru

Вопрос об одновременном освобождении осужденных и задержанных граждан между Россией и Украиной стал прорабатываться в конце лета. Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что данный обмен состоится в ближайшее время.