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  4. Захарова назвала важным шагом обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Захарова назвала важным шагом обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

, 15:03 55

Самолет с освобожденными на Украине россиянами в рамках договоренностей обеих стран совершил посадку в Москве днем 7 сентября.

Фото : ТАСС/Красильников Станислав

Тема:
Украинский кризис 154

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 7 сентября, назвала важным шагом обмен задержанными между Россией и Украиной. По ее словам, несмотря на разного рода провокации передача осужденных состоялась и стала результатом политической воли, а также кропотливой работы.

«Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Twitter @maria.zakharova.167

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом». Ведение постоянной антироссийской риторики не будет способствовать разрешению внутриполитической и экономических проблем страны.

Мария Захарова подчеркнула, что лучшим алгоритмом действий являются конкретные шаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историческая акция по обмену граждан РФ и Украины состоялась. Борт с гражданами РФ согласно договоренностям по обмену с Незалежной сел во «Внуково».

Стоит отметить характерную особенность — большинство участников обмена с обеих сторон — граждане Незалежной. И по сути, имеет место обмен украинцев на украинцев. Данный факт говорит о существующем глубоком внутреннем конфликте не только в Донбассе, но и в украинском обществе.

Тема:
Украинский кризис 154
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