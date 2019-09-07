Божена Рынска нашла опекунов будущей дочки на случай своей смерти

Божена Рынска подготовилась к смерти и нашла опекунов для своей дочки, которая должна вскоре появиться на свет. Ребенка от покойного медиаменеджера Игоря Малашенко вынашивает суррогатная мать — после его трагической смерти в феврале 2019 года сохранились биоматериалы. Божена уже решила, что назовет девочку Евгенией.

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Однако журналистка опасается, что не справится с депрессией, которая одолевает ее после смерти мужа, поэтому обратилась за помощью к юристам, чтобы позаботиться о будущем малышки на случай своей смерти.

«На случай, если не смогу справиться с черным отчаяньем и депрессия отправит на тот свет», — объяснила свои намерения Рынска.

Как пишет StarHit, если события действительно будут развиваться по драматическому сценарию, опекунами ребенка станут близкая подруга Божены и бабушка — мать журналистки.

Между тем недоброжелатели убеждены, что стать матерью Божена решила исключительно для того, чтобы иметь основания претендовать на наследство.

Как ранее писал 5-tv.ru, Божена Рынска призналась, что после смерти основателя НТВ Игоря Малашенко осталась без средств к существованию, обе квартиры покойного принадлежат его бывшей жене.