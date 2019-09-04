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  4. Россиян начали прививать уникальной отечественной вакциной от гриппа

Россиян начали прививать уникальной отечественной вакциной от гриппа

, 14:51 Эфирная новость 50

В этом году в России, как сообщила Скворцова, впервые начали применять новый отечественный препарат — четырехвалентную вакцину.

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Фото, видео : ТАСС/ PA Images, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 78

В России сегодня, 4 сентября, стартовала вакцинация против гриппа. И одновременно с этим начали применять новую отечественную вакцину. Ее сегодня представили во Владивостоке — на Восточном экономическом форуме. О том, что теперь некоторых россиян из группы риска — в частности тех, у кого есть хронические заболевания, будут прививать препаратом, произведенным в Петербурге, рассказала Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день российскими учеными выведена вакцина, четырехвалентная, содержащая антиген двух вирусов А и двух вирусов гриппа Б. Актуальных, тех, которые рекомендовала ВОЗ», — рассказала Анна Попова.

Полностью заменить существующую сейчас вакцину на новую, разработанную в петербургской лаборатории, планируют уже к 2023 году.

Кроме того, на Восточном экономическом форуме прозвучало заявление по другому резонансному вопросу — о регистрации в России сильнодействующего лекарства «Фризиум». Это из-за него матери страдающих эпилепсией детей рисковали свободой, заказывая препарат за границей.

Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, в ближайшее время лекарство станет официально разрешенным в нашей стране. По словам главы Минздрава, ее ведомство уже закупило десять тысяч упаковок и постарается в ближайшее время их зарегистрировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете.

Тема:
ВЭФ-2019 78
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