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  4. Евгений Березин объяснил проигрыш Дастина Порье Хабибу Нурмагомедову

Евгений Березин объяснил проигрыш Дастина Порье Хабибу Нурмагомедову

, 1:47 Эксклюзивное интервью 74

Березин ожидал от американца большего в октагоне, при том, что Хабиб показал, по его мнению, традиционную стратегию.

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Фото, видео : 5-tv.ru, REUTERS/ Christopher Pike

Чемпион по тайскому боксу и тренер Евгений Березин считает, что американский боец Дастин Порье ничего не сделал в ходе боя турнира UFC 242 за титул чемпиона в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым, который некоторое время назад завершился в Абу-Даби.

«Большего ожидал от Порье. Стратегия Хабиба всем известна. Все ее знают и он ее исполняет. Ничего нового не увидел. Молодец. Если бы он (Дастин Порье — Прим.ред.) активно работал в стойке и ударами бы сдерживал действия Хабиба, то наверное смог бы себя проявить. А когда ничего не делаешь, никак себя не проявишь», — заявил в интервью 5-tv.ru спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов в третьем раунде победил американского борца Дастина Порье, применив удушающий прием сзади. Перед боем он обещал «валить и бить», что собственно и произошло в октагоне в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби. У соперника практически не было шансов. С первых же минут было ясно, что россиянин сильнее американского борца. После завершения боя в Дагестане начался национальный праздник.

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