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«Сомнений не было»: Дагестан отмечает победу Хабиба Нурмагомедова

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На родине россиянина настоящий национальный праздник.

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Фото, видео : 5-tv.ru, REUTERS/ Christopher Pike TPX IMAGES OF THE DAY

На родине Хабиба Нурмагомедова в эти минуты национальный праздник. Жители Махачкалы вышли на улицы, чтобы отпраздновать 28-ю победу и защиту титула чемпиона в легком весе в турнир UFC их любимого спортсмена. 

Множество пришли в папахах, которые являются национальным головным убором в Дагестане и, благодаря Хабибу, стал мировым брендом. Как признался после боя в интервью журналистам российский спортсмен, именно они дали ему заряд на победу, так как в зале, где проходил бой он также увидел множество болельщиков в них.

«Конечно, победит! Уверен абсолютно. Ни капли сомнений нет», — заявил один из болельщиков перед боем.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, россиянин Хабиб Нурмагомедов в третьем раунде победил американского борца Дастина Порье, применив удушающий прием сзади. Перед боем он обещал «валить и бить», что собственно и произошло в октагоне в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби. У соперника практически не было шансов. С первых же минут было ясно, что россиянин сильнее американского борца.

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