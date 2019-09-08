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«Саморазоблачение»: Перминова ответила хейтерам снимком с фотошопом

, 3:32 Фото 34

Модель тонко пошутила над претензиями подписчиков к якобы отредактированным снимкам.

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Фото, видео : Instagram @lenaperminova

Модель Елена Перминова недавно отпраздновала свое 33-летие. Торжество проходило на курорте, где женщина отдыхала со своими подругами. На своей странице в Instagram Елена поделилась снимками с мероприятия и пошутила над хейтерами, которые упрекали ее в наигранности и неестественности праздника.

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В социальной сети Перминова разместила несколько снимков, на которых она и ее подруги позируют в пляжных нарядах. Девушки выставили вперед ноги, чтобы подчеркнуть их стройность. Над этим и решила пошутить именинница.

«Продолжу саморазоблачение. Ко всему прочему, я и мои подружки не такие красивые, как хотим казаться, все отфотошоплены, ноги вытянуты», — пишет Перминова.

Instagram @lenaperminova

Последний в серии кадр действительно подвергся обработке — в редакторе модель увеличила себе и подругам объем ягодиц, а также сделала ноги толще и немного короче. Так Перминова решила показать как она, вероятно, на самом деле выглядит в представлении злопыхателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Перминова попросила подписчиков угадать, где на фото ее ноги.

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