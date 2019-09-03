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«Самые длинные!» Перминова попросила угадать, где ее ноги — фото

, 19:01 Фото 188

Модель загадала поклонникам загадку, опубликовав совместный снимок с подругами.

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Фото, видео : Instagram @lenaperminova

Модель Елена Перминова решила поиграть с подписчиками в Instagram и загадала им загадку, предложив угадать, какие из женских ног на снимке принадлежат ей. Поклонники дивы сразу же предположили, что, скорее всего, речь идет о самых длинных ногах на фотографии.

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Instagram @lenaperminova

«Разумеется, третьи слева, как не узнать такие шикарные ноги?» — прокомментировал один из фанатов.

«Самые длинные! То есть третьи слева», — согласился пользователь.

«Все ноги хороши, но третьи слева самые длинные, так что точно ваши», — добавил юзер.

В воскресенье, 1 сентября, Перминовой исполнилось 33 года. В честь этого модель закатила грандиозное застолье на курорте. Одна из главных гостей на празднике дивы была традиционно певица Веры Брежнева.

Ранее 5-tv.ru публиковал совместное фото певицы и Елены Перминовой, сделанное в этот день.

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