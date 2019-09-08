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  4. «Это шахматы Хабиба»: Боксер Петрос Ананян о бое Нурмагомедова и Порье

«Это шахматы Хабиба»: Боксер Петрос Ананян о бое Нурмагомедова и Порье

, 9:37 Эксклюзивное интервью 107

Спортсмена впечатлил поединок российского бойца с американцем Дастином Порье.

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Фото, видео : 5-tv.ru, REUTERS/ Christopher Pike

Вчера, 7 сентября в Абу-Даби состоялся титульный поединок UFC 242 в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Победу в третьем раунде, благодаря удушающему приему, одержал российский боец. Его коллега по цеху — боксер Петрос Ананян — прокомментировал 5-tv.ru прошедшее состязание специально.

«Впечатления положительные, мы все болели за Хабиба, но, если с точки зрения профессионального — мы ничего нового не увидели», — поделился спортсмен.

Однако Петрос Ананян уверен, что некоторая интрига в бое для болельщиков-любителей все-таки была.

«Во втором раунде, когда Порье попал несколько раз по Хабибу. Потому что Порье тоже топовый спортсмен. Такой звоночек был, но без этого никак. Для болельщиков это были и интрига и, наоборот, какой-то интерес. Это шахматы Хабиба», — сказал Ананян.

Победа над американцем Дастином Порье стала для Хабиба Нурмагомедова 28-й по счету в профессиональной бойцовской карьере. В настоящий момент боец занимает второе место в официальном рейтинге UFC среди лучших спортсменов независимо от весовой категории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Березин объяснил проигрыш Дастина Порье Хабибу Нурмагомедову.

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