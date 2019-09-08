Тела двух человек обнаружены на месте крушения пропавшего год назад вертолета

Тела двух человек обнаружены на месте крушения вертолета Ми-2 на Таймыре. Предположительно обломки вертолета принадлежат воздушному судну, которое пропало год назад 11 августа. Их нашли местные жители. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на МЧС.

Тогда Ми-2 летел из поселка Коротчаево на Ямале в поселок Дудинка Красноярского края, однако в пункт назначения не прибыл. При этом, о полете не были уведомлены службы организации воздушного движения.

В настоящий момент на место страшной находки прибыл вертолет следственной группы для проверки поступившей от жителей информации. Официального подтверждения того, что обломки принадлежат пропавшему вертолету, пока нет.

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