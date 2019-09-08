На Пискаревском кладбище в Петербурге возложили цветы в память о начале блокады

В Петербурге 8 сентября почтили трагическую дату — 78 лет назад в этот день началась блокада Ленинграда, продлившаяся 900 трагических дней и ночей, которые унесли, по разным оценкам, от 600 тысяч до полутора миллиона жизней.

Торжественно-траурная церемония прошла на Пискаревском кладбище. В ней приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, действующий глава города Александр Беглов и еще двое кандидатов в губернаторы Петербурга — Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Почтить память погибших и отдать дань беспримерному героизму жителей блокадного города пришли также ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе на Неве открылась обновленная экспозиция Музея блокады.