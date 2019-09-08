  1. Пятый канал
  4. «Мода на женоподобных»: Милонов согласен с высказыванием протоиерея о российских мужчинах

«Мода на женоподобных»: Милонов согласен с высказыванием протоиерея о российских мужчинах

, 16:14 Эксклюзивное интервью 18

Депутат Госдумы уверен, что западное влияние отравляет россиян.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление протоиерея Дмитрия Смирнова, который считает, что российские мужчины стали национальной трагедией. Священнослужитель обвинил в этой тенденции «женское воспитание».

Народный избранник согласен с высказыванием о слабости характера современных россиян, но уверен, что причина кроется в другом.

«Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции: в Европе на каждом шагу слабые мужики, повышение процента гомосексуалистов, извращенцев. Все из-за того, что уничтожается мужское начало. Все из-за равенства, из-за феминисток», — заявил он.

Милонов добавил, что сильный пол стал больше походить на слабый, и это проявляется в манере одеваться, в выборе музыки и манерах поведения.

Вместе с тем он уверен, что не матери-одиночки виновны в таких трансформациях у своих сыновей.

«Вопрос в ценностях. Поскольку у нас современная школа перестала воспитывать, а стала только обучать. Извините, но правилом буравчика мужиком не станешь. Отсутствует воспитательная функция, и разные модные течения поглощают», — подчеркнул он.

Ранее председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что русские мужчины слабы из-за того, что в семьях рождается немного детей, а воспитываются они женщинами. Она также назвал российских мужчин национальной трагедией, пишет URA.RU.

Ранее Милонов предложил вернуть наказание за тунеядство.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Последние новости

16:14
«Мода на женоподобных»: Милонов согласен с высказыванием протоиерея о российских мужчинах
16:02
«Удовольствие только нарастает»: Лидер группы «Конец фильма» о фестивале «Наши в городе»
15:48
Три звезды советского кино с трагической судьбой
15:24
На Пискаревском кладбище в Петербурге возложили цветы в память о начале блокады
15:06
Тихонова и Амосов проголосовали на выборах губернатора Петербурга — видео
14:54
«Люди, выходите!» Галанин призвал москвичей успеть насладиться фестивалем «Наши в городе»

Сейчас читают

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке
«Зачем?» Звезда «Дома-2» Черно смутила юзеров готическим одеянием
Конкурентка Волочковой? Дайнеко озадачила фанатов странной позой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев