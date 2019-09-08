«Мода на женоподобных»: Милонов согласен с высказыванием протоиерея о российских мужчинах

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление протоиерея Дмитрия Смирнова, который считает, что российские мужчины стали национальной трагедией. Священнослужитель обвинил в этой тенденции «женское воспитание».

Народный избранник согласен с высказыванием о слабости характера современных россиян, но уверен, что причина кроется в другом.

« Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции: в Европе на каждом шагу слабые мужики, повышение процента гомосексуалистов, извращенцев. Все из-за того, что уничтожается мужское начало. Все из-за равенства, из-за феминисток », — заявил он.

Милонов добавил, что сильный пол стал больше походить на слабый, и это проявляется в манере одеваться, в выборе музыки и манерах поведения.

Вместе с тем он уверен, что не матери-одиночки виновны в таких трансформациях у своих сыновей.

« Вопрос в ценностях. Поскольку у нас современная школа перестала воспитывать, а стала только обучать. Извините, но правилом буравчика мужиком не станешь. Отсутствует воспитательная функция, и разные модные течения поглощают », — подчеркнул он.

Ранее председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что русские мужчины слабы из-за того, что в семьях рождается немного детей, а воспитываются они женщинами. Она также назвал российских мужчин национальной трагедией, пишет URA.RU.

Ранее Милонов предложил вернуть наказание за тунеядство.