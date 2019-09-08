«Мода на женоподобных»: Милонов согласен с высказыванием протоиерея о российских мужчинах

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление протоиерея Дмитрия Смирнова, который считает, что российские мужчины стали национальной трагедией. Священнослужитель обвинил в этой тенденции «женское воспитание».
Народный избранник согласен с высказыванием о слабости характера современных россиян, но уверен, что причина кроется в другом.
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Милонов добавил, что сильный пол стал больше походить на слабый, и это проявляется в манере одеваться, в выборе музыки и манерах поведения.
Вместе с тем он уверен, что не матери-одиночки виновны в таких трансформациях у своих сыновей.
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Ранее председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что русские мужчины слабы из-за того, что в семьях рождается немного детей, а воспитываются они женщинами. Она также назвал российских мужчин национальной трагедией, пишет URA.RU.
Ранее Милонов предложил вернуть наказание за тунеядство.