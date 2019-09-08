  1. Пятый канал
  4. Титулованный боец ММА о бое Хабиба и Порье: «Колоссально заряженная атмосфера»

Титулованный боец ММА о бое Хабиба и Порье: «Колоссально заряженная атмосфера»

, 17:36 Видео 28

Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов присутствовал на знаменитом поединке и рассказал о болельщиках Нурмагомедова.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ Царнаев Саид, 5-tv.ru

Боец ММА, Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов прокомментировал прошедший 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, на котором ему довелось присутствовать. По его словам, в зале царила «колоссально заряженная атмосфера».

«Очень много было болельщиков Хабиба — это было видно, слышно до начала боя, а когда начался сам поединок, зал просто взорвался какой-то одной живой силой», — поделился он впечатлениями.

Семенов добавил, что «бой прошел с большим накалом страстей».

«Хабиб весь бой прессинговал Порье, он доминировал в борьбе, это было очевидно», — рассказал спортсмен.

Несмотря на то, что в какой-то момент уроженец Дагестана недооценил способности американца, он смог не просто вернуть себе свои позиции, как и в начале боя, но и досрочно завершить его.

«Он показал высокий уровень российского ММА», — резюмировал он.

Одержав победу над американцем, Хабиб таким образом подтвердил титул чемпиона UFC 242 в легком весе.

Ранее боксер Петрос Ананян высказал свое мнение о бое Нурмагомедова и Порье.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Последние новости

17:51
Сайт ЦИК России подвергся хакерским атакам
17:36
Титулованный боец ММА о бое Хабиба и Порье: «Колоссально заряженная атмосфера»
17:20
Пиотровский, Герелло и Семак проголосовали на выборах губернатора Петербурга
17:01
«Высохла»: Лена Миро раскритиковала Ольгу Бузову за излишнюю худобу
16:40
Экс-пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
16:27
Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться от укуса осы вином

Сейчас читают

«Хочу спать!» Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену
Конкурентка Волочковой? Дайнеко озадачила фанатов странной позой
Королева Елизавета II разочарована поведением Меган Маркл

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев