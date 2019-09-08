Титулованный боец ММА о бое Хабиба и Порье: «Колоссально заряженная атмосфера»

Боец ММА, Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов прокомментировал прошедший 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, на котором ему довелось присутствовать. По его словам, в зале царила «колоссально заряженная атмосфера».

«Очень много было болельщиков Хабиба — это было видно, слышно до начала боя, а когда начался сам поединок, зал просто взорвался какой-то одной живой сило й» , — поделился он впечатлениями.

Семенов добавил, что «бой прошел с большим накалом страстей».

«Хабиб весь бой прессинговал Порье, он доминировал в борьбе, это было очевидно», — рассказал спортсмен.

Несмотря на то, что в какой-то момент уроженец Дагестана недооценил способности американца, он смог не просто вернуть себе свои позиции, как и в начале боя, но и досрочно завершить его.

«Он показал высокий уровень российского ММА», — резюмировал он.

Одержав победу над американцем, Хабиб таким образом подтвердил титул чемпиона UFC 242 в легком весе.

Ранее боксер Петрос Ананян высказал свое мнение о бое Нурмагомедова и Порье.