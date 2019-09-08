Самолет задымился во время вылета в «Шереметьево»

Самолет с пассажирами задымился во время вылета в аэропорту «Шереметьево» 8 сентября. Предварительно, лайнер должен был лететь из Москвы во Владивосток, но во время запуска двигатель заискрился и пошел дым.

На борту в этот момент были пассажиры. Их отправят другим рейсом. Никто не пострадал.

Однако источник ТАСС опроверг информацию о задымлении — по данным агентства самолет рейса «Москва — Владивосток» прервал полет из-за неисправности.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, летевший в Пекин из Владивостока, развернули из-за тайфуна.