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Самолет задымился во время вылета в «Шереметьево»

, 19:33 Эксклюзивное видео 150

По предварительной информации, задымление произошло после запуска двигателя.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Самолет с пассажирами задымился во время вылета в аэропорту «Шереметьево» 8 сентября. Предварительно, лайнер должен был лететь из Москвы во Владивосток, но во время запуска двигатель заискрился и пошел дым.

На борту в этот момент были пассажиры. Их отправят другим рейсом. Никто не пострадал.

Однако источник ТАСС опроверг информацию о задымлении — по данным агентства самолет рейса «Москва — Владивосток» прервал полет из-за неисправности.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, летевший в Пекин из Владивостока, развернули из-за тайфуна.

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