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Самолет, летевший в Пекин из Владивостока, развернули из-за тайфуна

, 20:30 8

Лайнер развернули обратно спустя 50 минут после взлета.

Фото : ТАСС/ZEUS

Самолет, направлявшийся из Пекина во Владивосток, развернули обратно из-за тайфуна «Линлин». Лайнер авиакомпании «Сибирь» приземлился в аэропорту столицы Дальнего Востока 7 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер провел в небе 50 минут, после чего направился обратно в воздушную гавань вылета.

С первой попытки самолету сесть не удалось, сообщалось, что лайнер кружил над Владивостоком, но позже благополучно приземлился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Челябинска шесть самолетов не смогли сесть из-за тумана.

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