Глава ДНР заявил о запуске железнодорожного сообщения с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в скором времени между ДНР и крупными российскими городами может быть запущено железнодорожное пассажирское сообщение, передают «Известия» со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».
По словам Пушилина, в первую очередь планируется сообщение с Москвой и Петербургом, а потом и с другими городами.
О планах соединить Россию и ДНР с помощью железной дороги сообщалось еще в 2017 году. Однако с реализацией этого проекта были некоторые сложности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику. Объекты Крымской железной дороги полностью готовы к приему составов из других регионов России.