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  4. Глава ДНР заявил о запуске железнодорожного сообщения с Россией

Глава ДНР заявил о запуске железнодорожного сообщения с Россией

, 22:29 57

В первую очередь, по словам Дениса Пушилина, планируется сообщение с крупными российскими городами.

Фото : ТАСС / Валентин Спринчак

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в скором времени между ДНР и крупными российскими городами может быть запущено железнодорожное пассажирское сообщение, передают «Известия» со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».

По словам Пушилина, в первую очередь планируется сообщение с Москвой и Петербургом, а потом и с другими городами.

«Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться», — заявил глава ДНР.

О планах соединить Россию и ДНР с помощью железной дороги сообщалось еще в 2017 году. Однако с реализацией этого проекта были некоторые сложности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику. Объекты Крымской железной дороги полностью готовы к приему составов из других регионов России.

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