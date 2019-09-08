Глава ДНР заявил о запуске железнодорожного сообщения с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в скором времени между ДНР и крупными российскими городами может быть запущено железнодорожное пассажирское сообщение, передают «Известия» со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».

По словам Пушилина, в первую очередь планируется сообщение с Москвой и Петербургом, а потом и с другими городами.

«Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться», — заявил глава ДНР.

О планах соединить Россию и ДНР с помощью железной дороги сообщалось еще в 2017 году. Однако с реализацией этого проекта были некоторые сложности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику. Объекты Крымской железной дороги полностью готовы к приему составов из других регионов России.