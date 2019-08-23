Движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Севастополь сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно намеченному графику — до конца 2019 года, передает ТАСС.

Отмечается, то первые составы пойдут на полуостров Крым 9–10 декабря, а продажа билетов стартует в октябре.

« Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано », — сказал Евгений Дитрих.

Министр транспорта России в рамках проверки готовности объектов Крымской железной дороги к приему составов из других регионов страны отметил, что севастопольский вокзал после обновления выглядит отлично.

« Сейчас посмотрели вокзал в Севастополе, и могу сказать, что коллеги интенсивно поработали, чтобы вокзал выглядел таким, как сейчас: восстановили помещения, отделку, полностью заменили оконные конструкции, дверные проемы. Вокзал сегодня выглядит, я считаю, на твердую „пятерку“ и сегодня уже радует жителей Севастополя, принимает пригородные поезда. Соответственно, все работает », — заключил Евгений Дитрих.

Крымский мост является самым протяженным сооружением в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, осенью того же года запущен трафик большегрузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение.