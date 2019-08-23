Движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Севастополь сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно намеченному графику — до конца 2019 года, передает ТАСС.
Отмечается, то первые составы пойдут на полуостров Крым 9–10 декабря, а продажа билетов стартует в октябре.
«
Министр транспорта России в рамках проверки готовности объектов Крымской железной дороги к приему составов из других регионов страны отметил, что севастопольский вокзал после обновления выглядит отлично.
«
Крымский мост является самым протяженным сооружением в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, осенью того же года запущен трафик большегрузов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение.