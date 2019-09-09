Видео: Каким был День начала блокады Ленинграда 78 лет спустя

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Особенная дата — 8 сентября — это день начала самого страшного периода в истории Петербурга — блокады. В память о скорбной дате в городе-герое весь день читали списки погибших. Во дворах, там где жили и умирали ленинградцы. Это новая традиция, которая показывает — никто не забыт. И не будет забыт. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский о памяти великого города. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Пискаревском кладбище в Петербурге возложили цветы в память о начале блокады.