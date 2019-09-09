  1. Пятый канал
  4. Татьяна Навка показала на фото, как в выходные лепила пельмени

Татьяна Навка показала на фото, как в выходные лепила пельмени

, 6:29 Фото 75

Фигуристка считает необходимым передать кулинарные секреты и традиции дочке, и учит пятилетнюю Надежду готовить главные блюда русской кухни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @tatiana_navka

Олимпийская чемпионка и супруга официального представителя президента РФ Татьяна Навка решила, что пора учить пятилетнюю дочь готовить. Недавно она опубликовала в Instagram снимки, на которых показывает Наде, как делать борщ.

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

instagram @ tatiana_navka

А эти выходные фигуристка провела за лепкой пельменей. Результат она также продемонстрировала в соцсетях.

«Самые лучшие самолепные домашние пельмешки! Помните, как в детстве всей семьей лепили их?! Как же важно передавать традиции и кулинарные секреты от матери к дочери! На мой взгляд, это одна из важных семейных и женских составляющих объединения разных поколений!», — написала Татьяна под фото, на котором сидит за столом перед великим множеством разложенных на полотенцах пельменей.

instagram @ tatiana_navka

«А какие вкусные! Даже я не смогла устоять, хозяюшка», — подтвердила качество актриса Алика Смехова.

«Какая ты молодец, дорогая! Хочу к тебе на пельмени! А еще, вспомнила что я давно не лепила пельмени со всей семьей. Возьму на вооружение. В ближайшее время запельменимся», — отреагировала на снимок Анита Цой.

Однако далеко не все подписчики поверили, что у Татьяны Навки действительно нашлось время на такую кропотливую работу. А кроме того, многие отметили, что прическа хозяйки не подходит для такого рода деятельности и длинные волосы лежат прямо на пельменях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на пятилетие дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова был устроен тематический праздник по мотивам сказки об Аладдине и принцессе Жасмин.

Читайте также

+12° Днём +21°
Ночью +13°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

7:36
Видео: Как в Дагестане отмечали победу Хабиба Нурмагомедова в главном бою года
7:29
Видео: Каким был День начала блокады Ленинграда 78 лет спустя
7:23
Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному выражению лица
7:15
Подростки могут получить право водить машину в сопровождении взрослых
7:08
Фото: Внучка королевы Великобритании Зара Тиндолл упала с лошади на турнире
7:01
Лайфхак: Как мгновенно очистить картофель в мундире — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!
Юлия Барановская разбила губу мужчине на собрании в школе сына
«Петя не из тех, кто опускает руки»: Бывшая жена Чернышева о болезни Заворотнюк

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев