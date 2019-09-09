Татьяна Навка показала на фото, как в выходные лепила пельмени

Олимпийская чемпионка и супруга официального представителя президента РФ Татьяна Навка решила, что пора учить пятилетнюю дочь готовить. Недавно она опубликовала в Instagram снимки, на которых показывает Наде, как делать борщ.

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instagram @ tatiana_navka

А эти выходные фигуристка провела за лепкой пельменей. Результат она также продемонстрировала в соцсетях.

«Самые лучшие самолепные домашние пельмешки! Помните, как в детстве всей семьей лепили их?! Как же важно передавать традиции и кулинарные секреты от матери к дочери! На мой взгляд, это одна из важных семейных и женских составляющих объединения разных поколений!», — написала Татьяна под фото, на котором сидит за столом перед великим множеством разложенных на полотенцах пельменей.

instagram @ tatiana_navka

«А какие вкусные! Даже я не смогла устоять, хозяюшка», — подтвердила качество актриса Алика Смехова.

«Какая ты молодец, дорогая! Хочу к тебе на пельмени! А еще, вспомнила что я давно не лепила пельмени со всей семьей. Возьму на вооружение. В ближайшее время запельменимся», — отреагировала на снимок Анита Цой.

Однако далеко не все подписчики поверили, что у Татьяны Навки действительно нашлось время на такую кропотливую работу. А кроме того, многие отметили, что прическа хозяйки не подходит для такого рода деятельности и длинные волосы лежат прямо на пельменях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на пятилетие дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова был устроен тематический праздник по мотивам сказки об Аладдине и принцессе Жасмин.