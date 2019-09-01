Известная российская фигуристка Татьяна Навка устроила грандиозный день рождения для младшей дочери Надежды. Недавно девочке исполнилось пять лет. Сама Навка не стала делиться с поклонниками кадрами с праздника, но зато это сделала одна из подруг семьи.

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На ролике видно, что день рождения проходит в украшенном особняке. Спортсменка организовала для Надежды тематический праздник по мотивам сказки об Аладдине и принцессе Жасмин. Маленьких гостей развлекали аниматоры.

Пятилетняя Надежда — общая дочь Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Также у Навки есть 19-летняя дочь Александра от первого брака с тренером Александром Жулиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как фигуристка встала на гвозди в День йоги.