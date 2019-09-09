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«Болезнь затянулась»: Звезде Comedy Woman не могут поставить точный диагноз

, 7:56 Фото 713

Участница юмористического шоу Надежда Сысоева призналась, что до сих пор никто так и не смог сказать, что с ней происходит.

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Фото, видео : Instagram @inadenka

Актриса Надежда Сысоева пожаловалась на проблемы со здоровьем. По словам звезды Comedy Woman, медики так и не смогли объяснить ей, что именно с ней происходит.

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Instagram @inadenka

На своей странице в Instagram юмористка призналась, что ужасно боится больниц и уколов, и никак не может заставить себя сдать кровь, хотя именно сейчас ей особенно нужно пройти обследование.

«Знаю, что сейчас это необходимо для меня, так как моя болезнь затянулась, и никто не говорит, с чем это связано», — написала Сысоева.

Несмотря на то, что большинство подписчиков подбодрили Надежду и даже предложили составить ей компанию в посещении процедурного кабинета для поддержки, немало пользователей упрекнули звезду Comedy Woman в безответственном отношении к своему здоровью. Ведь если артистка все время будет откладывать походы ко врачу, состояние ее здоровья может ухудшиться еще больше. Тем временем артистка так и не рассказала подписчиков, что именно ее беспокоит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что худоба Надежды Сысоевой обеспокоила подписчиков.

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