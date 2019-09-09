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  4. Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

, 8:07 42

Программное обеспечение для смартфонов станет частью эксперимента по переходу на электронные документы в начале 2020 года.

Фото : ТАСС / Александр Рюмин

Эксперимент по частичной замене среди населения России бумажных паспортов на электронные стартует в Москве уже в начале 2020 года. Новый вид документа будет включать в себя мобильное приложение и карту с чипом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, пишут «Известия».

«В ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами выбрали дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен», — рассказал вице-премьер России.

Приложение для мобильного устройства и пластиковую карту с чипом можно будет демонстрировать продавцам в магазинах при покупке табачных и алкогольных изделий.

Новый электронный паспорт будет содержать полные сведения о владельце: на карту будет нанесено его ФИО, дата и место рождения, а также срок действия документа. Помимо этого, новый вид удостоверения будет включать в себя данные СНИЛС, ИНН, водительских прав и регистрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больше половины россиян боятся выдачи электронных паспортов.

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