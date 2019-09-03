В Роскачестве предлагают запретить маркировки «био», «эко» и «фермерские»

Количество так называемых натуральных продуктов питания на российских прилавках уже скоро может значительно снизиться. Роскачество собирается запретить повсеместное использование на продуктах маркировок «Био», «Эко» и «фермерские».

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Сейчас использование подобных этикеток никак не регулируется и производитель может печатать их на любом товаре. В Минсельхозе признали — в большинстве случаев это лишь способ привлечь покупателей. При этом якобы натуральные продукты от обычных ничем не отличаются, а стоят дороже.

В Роскачестве считают, что маркировки «био» и «эко» необходимо закрепить в законе об органической продукции, и создать для них государственные стандарты. Сейчас в ведомстве готовят законопроект который будет представлен на рассмотрение в Госдуме.

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