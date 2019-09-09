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  4. Видео: в порт Владивостока зашел самый большой в истории круизный лайнер

Видео: в порт Владивостока зашел самый большой в истории круизный лайнер

, 10:45 Видео 205

Судно Spectrum of the Seas с пятью тысячами туристов на борту стало самым большим круизным лайнером, заходившим в порты России.

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Фото, видео : Instagram @moskaltcov, @ponvl, @eooos, @leto_khabarovsk

Во Владивостоке пришвартовался самый большой круизный лайнер за всю историю страны. Суда такого типа крупнее, чем Spectrum of the Seas, никогда не заходили в российские порты за всю историю судоходства государства.

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Лайнер с пятью тысячами туристов из США и Китая пришвартовался в дальневосточном порту в ночь с 8 на 9 сентября. Этот заход в город станет первым для масштабного корабля — Spectrum of the Seas стал самым новым лайнером среди судов компании, которой он принадлежит. Кроме того, лайнер побил еще один рекорд и стал самым крупным плавсредством, когда-либо заходившим во Владивосток.

За время остановки к участникам круиза присоединятся еще 200 россиян — для них путешествие начнется с порта Владивостока. После этого корабль направится к Японии.

В длину Spectrum of the Seas составляет 347 метров, ширина лайнера — 41 метр. На борту судна разместилось больше количество магазинов и развлекательных точек — симулятор серфинга и виртуальный батут, аэротруба и даже собственный автодром. Кроме того, палубы корабля оснащены подсветкой, которая придает ему в темное время суток завораживающий вид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился из Мурманска на Чукотку.

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