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Вышинский рассказал о своем будущем в журналистике после заключения

, 12:00 16

Главный редактор информационного агентства вернулся в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

Фото : ТАСС / Сергей Карпухин

В Москву, 7 сентября в рамках осуществления процедуры обмена заключенными между Россией и Украиной вернулся главред «РИА Новости Украина» — Кирилл Вышинский. Журналисту грозило тюремное заключение сроком до 15 лет — украинские власти обвинили его в госизмене. Во время пресс-конференции, которая состоялась в Москве в понедельник, 9 сентября, уже экс-заключенный украинского СИЗО рассказал о планах в профессиональной карьере.

«Конечно, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой. У меня появился новый опыт. Эта часть моей жизни, это понимание того, что происходит в стране. Я видел это не только из своего кабинета главного редактора, но и из другого места», — утверждает журналист.

По словам Кирилла Вышинского, ему теперь есть о чем рассказать. 

Главный редактор информационного агентства РИА Новости Украина был задержан Службой безопасности Незалежной больше года назад. Только в конце августа 2019 года Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в зале киевского суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москалькова на встрече с Кириллом Вышинским назвала его символом борьбы за свободу слова.

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