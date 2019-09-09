Вышинский рассказал о своем будущем в журналистике после заключения

В Москву, 7 сентября в рамках осуществления процедуры обмена заключенными между Россией и Украиной вернулся главред «РИА Новости Украина» — Кирилл Вышинский. Журналисту грозило тюремное заключение сроком до 15 лет — украинские власти обвинили его в госизмене. Во время пресс-конференции, которая состоялась в Москве в понедельник, 9 сентября, уже экс-заключенный украинского СИЗО рассказал о планах в профессиональной карьере.
По словам Кирилла Вышинского, ему теперь есть о чем рассказать.
Главный редактор информационного агентства РИА Новости Украина был задержан Службой безопасности Незалежной больше года назад. Только в конце августа 2019 года Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в зале киевского суда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москалькова на встрече с Кириллом Вышинским назвала его символом борьбы за свободу слова.